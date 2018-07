publié le 16/07/2018 à 16:08

Sa mythique chanson "I will Survive" symbolise toute une époque, celle de la victoire des Bleus en 1998 face au Brésil (3-0). Elle nous a fait vibrer au rythme des deux buts de la tête de Zidane face au gardien de l'époque, Cláudio Taffarel.



Vingt ans plus tard, Gloria Gaynor a une nouvelle fois fait part de son soutien à la jeune génération tricolore. La chanteuse de 68 ans n'était pas à Moscou comme beaucoup d'autres ont pu l'être mais cela ne l'a pas empêché de poster un message sur son compte Twitter.

Dans ce très court texte, l'interprète du tube aux 7 millions de vues (via la chaîne Music of All Times) sur la plateforme américaine Youtube, a chaleureusement félicité ce triomphe en finale. "Félicitations aux champions français. Je vous aime" a-t-elle écrit.



À noter que le clip vidéo de la chanteuse, I Will Survive, a connu un pique d'audience, ce week-end du 14 juillet, avec une hausse de vue de 860%.



> Gloria Gaynor - I Will Survive (Official Video)