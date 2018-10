Claire Chazal : "Je ne suis pas candidate pour remplacer Yann Moix"

publié le 07/07/2018 à 14:00

Présentatrice du JT de 20h sur TF1 pendant 24 ans, Claire Chazal est l'une des journalistes les plus célèbres de France. Depuis deux ans, elle est à la tête d'EntréeLibre, une émission culturelle diffusée du lundi au vendredi à 20h20 sur France 5. Ce weekend, elle est l'invitée de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé.



Claire Chazal présente "Entrée Libre" du lundi au vendredi à 20:20 sur France 5

Entrée Libre, c'est le rendez-vous culturel du service public. Tous les jours, Claire Chazal et son équipe de journalistes dressent un panorama de la culture au sens large du terme : musique, cinéma, littérature, théâtre, mais aussi danse et expositions, à travers des reportages inédits. Le programme propose également des portraits d'artistes et de célébrités aux domaines éclectiques.



Claire Chazal se raconte...

Figure incontournable de la télévision française, Claire Chazal a décidé de revenir sur son parcours professionnel et privé. Le 2 mai dernier, la journaliste a donc publié son autobiographie intitulée Puisque tout passe, chez Grasset.

"Puisque tout passe" de Claire Chazal (Grasset)

C’est sous le pavillon mélancolique d’un vers d’Apollinaire que Claire Chazal a choisi de rassembler ses souvenirs, ses secrets, ses joies, ses espérances, ses solitudes… Avec lucidité, la présentatrice revisite son parcours de femme et de journaliste, convoque ses amis, ses regrets, ses enthousiasmes et se livre avec tendresse.



On y retrouve la grande journaliste, la mère, l’amante, l’amie aux prises avec le Tout-Paris qui est parfois si injuste dans ses jugements et dans ses engouements. De chapitre en chapitre, défilent la plupart de ceux qui font ou ont fait sa vie professionnelle : on passe ainsi de Johnny à Adjani, de PPDA à Chéreau, de Houellebecq à "M. Chazal père", d’un chorégraphe à un homme politique, etc. Qui est vraiment Claire Chazal ? C’est ce que ce livre intime et sincère tente d’expliquer…





