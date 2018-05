publié le 06/05/2018 à 03:26

Invitée de Laurent Ruquier ce samedi 5 mai, Claire Chazal est venue présenter son nouveau livre intitulé "Puisque tout passe". Elle y évoque sa vie professionnelle, sentimentale et se livre avec une grande franchise sur les épreuves auxquelles elle a dû faire face tout au long de sa vie.



Christine Angot a d'ailleurs salué sa sincérité dans cet ouvrage où Claire Chazal évoque "la solitude d'une femme". Pour la chroniqueuse, "l'image lisse cède". "On a envie d'être votre amie quand on vous lit", va même jusqu'à dire l'écrivaine.

"Ce livre n'a été écrit que dans une presque nécessité, à des moments où on approche la soixantaine, mes parents meurent, je quitte TF1 un peu violemment, mon fils quitte le nid familial", énumère l'ex-journaliste vedette du 20 heures de TF1. "Une concordance de choses douloureuses et difficiles" qui l'ont poussé à "éprouver le besoin d'écrire".



"L'occasion de découvrir une autre Claire Chazal"

"Tout ce qui est écrit n'est que sur le moment, la nécessité", répète Claire Chazal. Une volonté irréfléchie et irrépressible selon elle. "Au fond je ne me suis pas posée la question de savoir si c'était bien pour une image ou pas bien pour une image ou pour corriger une image", assure-t-elle. "À partir du moment où c'était sincère, et tout l'est, je me pensais irréprochable", assure la journaliste.



Laurent Ruquier conclut en assurant que dans ce livre "on découvre peut-être une autre Claire Chazal" au-delà de l'écran.



"Ce livre a été écrit dans une vraie nécessité" @Claire_Chazal #ONPC pic.twitter.com/4TuH4wWFUF — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 5 mai 2018