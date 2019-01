publié le 22/01/2019 à 11:56

Une plainte pour viol en réunion a été déposée à Paris à l'encontre du rappeur américain Chris Brown, a appris RTL de source policière. Une jeune femme de 24 ans affirme avoir été violée par la star et deux de ses proches, après l'avoir rencontrée au Crystal, une boîte de nuit de la rue de Ponthieu, près des Champs-Élysées, dans la nuit du 15 au 16 janvier dernier. Le rappeur a été placé lundi en garde à vue à Paris et est toujours entendu par les enquêteurs pour ces faits ainsi que pour infraction à la "législation sur les stupéfiants".



Chris Brown aurait invité la plaignante et plusieurs autres femmes dans sa suite du Mandarin Oriental, un palace parisien du Ier arrondissement. Arrivée dans une chambre, la jeune femme s'est retrouvée seule avec la star qui l'aurait alors violée, accompagnés d'un ami et de son garde du corps.

Le chanteur de R&B, n'en est pas à son premier démêlé avec les autorités, le plus célèbre étant sa condamnation pour avoir frappé celle qui était alors sa petite amie, la pop-star Rihanna, avant la cérémonie des Grammy Awards 2009.

En 2014, il a plaidé coupable d'avoir agressé un homme devant un hôtel de Washington et plus tôt cette année, il a été accusé d'avoir été violent envers une femme à Las Vegas.



En 2017, le tribunal de Los Angeles lui avait interdit d’approcher une autre ex-petite amie, la mannequin Karrueche Tran.