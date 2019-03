Chantal Ladesou "on the road again"

publié le 19/03/2019 à 10:29

Aujourd'hui, lundi 18 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête journaliste et écrivaine qui va tout nous raconter, on ne sait pas encore sur quoi mais elle va nous le raconter.

…Gaëlle Tchakaloff

Une Grosse Tête qui fait plus de succès que le Président quand il va au ski.

…Gérard Jugnot

Une Grosse Tête pour qui samedi il y a eu une flambée de l’immobilier sur les Champs-Elysées.

… Stéphane Plaza



Une Grosse Tête qui est la Bernard Lavillier de l’humour avec son nouveau spectacle « On the road Again » … Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui nous vient du Mans et qui soutient le RIC…Rillette d’Initiative Citoyenne.

… Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui après le match PSG-OM d’hier soir a chanté un Ave Di Maria.

…Florian Gazan



