Spécialiste météo et des questions sur le climat, Laurent Romejko présente chaque matin Météo à la carte sur France 3 aux côtés de Marine Vignes. Le 06 juin dernier, l'animateur a publié Météo 2050 aux éditions Michel Lafon.

"Météo 2050" de Laurent Romejko (Michel Lafon)

Présentation : "En France, en 2050, les conditions climatiques seront très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Plus chaudes bien sûr, mais aussi plus agitées par des phénomènes météorologiques. Nous devrons nous protéger de ces événements dont l'ampleur et la fréquence augmenteront au cours de ce siècle. Hélas, se prémunir contre les effets du réchauffement ne suffira pas...



Car si le climat change, nous devons réduire notre empreinte environnementale en modifiant nos modes de production et de consommation. Cette évolution de notre société est en cours, mais elle doit s'accélérer. L'imagination, le progrès technologique et l'engagement de plus en plus d'habitants de la planète pour cette cause sont déjà au service de nombreux projets et initiatives.



Alors, comment nous déplacerons-nous, nous logerons-nous, mangerons-nous, consommerons-nous en 2050 ? C'est ce que ce livre explore et explique en décrivant les transformations majeures qui impacteront tous les aspects de notre vie. Parce qu'il y a urgence à agir, parce que 2050... c'est demain."

Romancière et journaliste, Christiane Rancé a sorti son Dictionnaire amoureux des Saints chez Plon. Un ouvrage qui met en lumière ces hommes et ces femmes à qui l'amour a tout rendu possible, même Dieu, et dont l'exemple est toujours vivant.

L'auteure peint le portrait des saints qui nous sont le plus nécessaires, au travers de 20 siècles et dans tous les pays. Christiane Rancé aborde notamment les questions qui entourent la sainteté, ses modes, ses méthodes, et ceux qui l'ont célébrée, Emil Cioran, Jean Cocteau, ou encore Georges Bernanos. Elle rappelle aussi les pèlerinages et les révolutions du cœur qu'ils ont suscités.

Le "Dictionnaire amoureux des Saints" de Christiane Rancé chez Plon

Présentation : "Qu'est-ce qu'être saint ? Qui sont les saints ? A quoi servent les saints ? Depuis le plus précoce –Jean-Baptiste qui tressaillit de sainteté dans le ventre de sa mère, et le premier des saints – un larron qui montera au Ciel pour avoir ouvert son cœur à Jésus – depuis les plus connus – de Paul de Tarse à Thérèse d'Avila, de François d'Assise à Thérèse de Lisieux en passant par saint Augustin, saint Louis ou encore Jeanne d'Arc, jusqu'aux aux saints les plus inattendus – saint Lucifer, saint Glinglin et saint Frusquin, Christiane Rancé évoque ceux que Renan appelait " les héros de la vie désintéressée ". Il y a ceux qu'elle interroge souvent, et ceux dont elle a fait la rencontre, - Mère Teresa ou Jean-Paul II. Qu'elles soient docteur angélique, docteur séraphique ou docteur de l'amour divin, ces grandes figures ont fondé et ne cessent d'engendrer le cours de l'Histoire."

