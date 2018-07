Chamfort : "La TV est devenue un peu inhumaine"

publié le 01/07/2018 à 14:00

Le 20 avril dernier sortait Le désordre des choses, le quatorzième album studio d’Alain Chamfort. Dans cet opus très pop et aux sonorités électro sur fond de réflexions existentielles, le chanteur de 69 ans célèbre son demi-siècle de carrière.

"Le désordre des choses" d'Alain Chamfort

Composé de 10 titres inédits, le projet a été co-produit par Johan Dalgaard. L’interprète de Manureva a également collaboré avec Pierre-Dominique Burgaud pour les textes. Rappelons que les deux hommes, amis de longue date, avaient déjà travaillé ensemble sur l’album Une vie Saint-Laurent, en 2010.

Avec cet opus, Alain Chamfort, véritable icône de la variété française, démontre à quel point il maîtrise l’art de la mélodie. Après Exister, premier extrait de l'album, le chanteur présente Tout est pop, dont le clip a été entièrement réalisé par des chats ! Oui, oui, vous avez bien lu. En effet, 6 félins (Merlin, Mister Freeze, Milo, Cookie, Gaspard et Ebène) ont été équipés de GoPro fixées sur leur dos. Les minets se baladent ainsi dans le studio et filment Alain Chamfort accompagné par le producteur Johan Dalgaard et Corentin Kopp à la mise en scène. Recueillis à la SPA pour les besoins de la vidéo, les chatons ont finalement été adoptés par le dresseur présent sur le tournage. Nous vous proposons de (re)découvrir le clip...

> Alain Chamfort - "Tout est pop" (clip officiel)

