publié le 19/04/2018 à 11:05

Déjà plus de 50 ans de carrière et Alain Chamfort continue de vivre en musique. L'interprète du tube Manureva présente en avant-première son nouvel album Le désordre des choses. Un disque qui fourmille de questions existentielles. "C'est bien de se remettre en question aussi de temps en temps", reconnaît l'artiste.



Dans ce beau désordre artistique, Alain Chamfort offre dix nouveaux titres en état de grâce. Un opus qui contient des mélodies de haut vol, des harmonies magnifiques et des arrangements plus audacieux. Le chanteur joue avec l'électro, renoue avec ce groove tendre qui le caractérise bien qu'il n'y a pas que des ballades dans son répertoire. Côté écriture, le musicien s'accompagne de Pierre-Dominique Burgaud pour son dernier album.

Parmi les nouveaux titres, on retrouve le morceau Exister, dans laquelle Alain Chamfort chante "Exister, si j'avais su, aurais-je décliné la donne". Une vision générale et non personnelle pour l'artiste. "Les gens ont la liberté de réagir comme ils peuvent (...), tout le monde n'a pas la capacité de continuer le combat.