publié le 05/05/2018 à 16:02

Alain Chamfort a sorti il y a peu son dernier et quinzième album "Le désordre des choses". La chanteur revient sur l’actualité et sur sa carrière et affirme avoir voulu dans son dernier album "parler du temps qui passe".



"J’ai la peau vinyle", confie l’interprète de Manureva. A propos de son dernier album le chanteur l'affirme : "Je n’ai pas voulu parler de la vieillesse mais des marques du temps". Alain Chamfort compose sa propre musique, "elle est le résultat de tout ce que j’ai aimé, de tout ce qui m’a influencé", confie l’artiste. "C’est comme un auteur qui se laisse influencer par les lectures qu’il a eu".

Dans ce dernier album, Alain Chamfort déclare avoir voulu "laisser parler ce que je suis". Il a notamment utilisé un vieux clavier vintage Yamaha des années 80, "c’était une envie basique (…) je suis allé en chercher un sur leboncoin". En tant qu’artiste, Alain Chamfort considère qu’il doit pousser les gens à voir la beauté du monde, "on est là pour essayer d’y contribuer (…) et d’essayer au maximum de transmettre de l’émotion".