La Première Heure d'Alain Chamfort

On ne dirait pas mais avec l'invité d'Eric Jeanjean ce jour , nous allons traverser cinquante ans de carrière !

Et autant de tubes !

Alain Chamfort a pourtant gardé son allure d'éternel dandy et , à l'occasion de la sortie de 2 compilations , on replonge avec délice dans toutes ses chansons aux mélodies imparables .

De "Manureva" à "Traces de toi" ,"Souris puisque c'est grave" ou encore "Bambou" , on retrouve le meilleur de Chamfort en versions originales et en versions revisitées par la fine fleur de l'électro.



La playlist

Alain CHAMFORT - La fièvre dans le sang (Scratch massive remix) - 2016

David BOWIE - Life on Mars ? -1973

David BOWIE - Ashes to ashes - 1980

Alain CHAMFORT - Chasseur d'ivoire - 1981

Jacques DUTRONC - Les play boys - 1966

The BEATLES - A day in the life - 1967

Alain CHAMFORT - Rendez-vous (Plaisir de france remix) - 2016

Alain CHAMFORT - Traces de toi (Chloé remix) - 2016

Alain CHAMFORT - Bons baisers d'ici (Cardini & Shaw remix) - 2016

Alain CHAMFORT - Bambou (Pilooski/Jayvich reprise) - 2016

Lundi matin, minuit et une seconde : C'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : Promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, nouvelle émission...



Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning.

A 1.00 du matin, décidant qu'il est tard et au vu de la semaine à venir, Eric libère son invité en lui demandant de lui laisser les 15 disques qu'il a envie d'entendre sur le chemin du retour de la radio et avant de s'endormir... Et ça, c'est dans la "deuxième heure", autrement dit dans Nightlist.