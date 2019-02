publié le 11/02/2019 à 22:08

Pour l'ensemble de son immense carrière, Georges Lang s'est vu remettre un prix, lors de la 24e Cérémonie de remise des Lauriers de l'Audiovisuel, des mains de Christopher Baldelli, vice-président du Groupe M6 en charge de l’information et des radios.



Avec ce Laurier d’Or Radio, le jury a souhaité saluer, devant sa famille et ses amis, "l’incroyable saga de ce professionnel, ce passeur talentueux qui, depuis près de cinq décennies, ravive notre mémoire, attise notre curiosité, éduque nos oreilles aux accents de la Route 66 et nourrit nos émotions."

Animateur sur RTL depuis 1973, Georges Lang partage sa passion pour la musique américaine avec les auditeurs dans La Collection, le vendredi, le samedi et le dimanche, de 23h à 1 heure. Connaissant tout de la côte ouest et de la côte est des États-Unis, il est l’un des plus grands spécialistes de la musique rock et de la country music en France. Sa voix est devenue le signe de ralliement de toute une génération, son émission une légende.



Il compte parmi ses amis de grands artistes tel que Emmylou Harris, Garth Brooks, Murray Head, Linda Ronstadt ou encore Rod Stewart. Seul à sa console, dans l’intimité de son studio aux lumières tamisées, "The last DJ", comme le surnomment ses pairs anime désormais de sa voix si particulière les nuits des noctambules le week-end.

Georges Lang à la Cérémonie des Lauriers d'Or de l'Audiovisuel Crédit : Yannick Lemaire / RTL