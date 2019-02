publié le 26/02/2019 à 10:14

La famille Ournac s'est agrandie samedi 23 févier 2019. Déjà parents de Capucine, 6 ans, Laurent Ournac et sa femme Ludivine ont accueilli un petit garçon, Léon. Deux jours après la naissance, l'acteur de Camping paradis (TF1) s'est accordé une sortie au cinéma avec sa première fille. Un moment intime dévoilé sur son compte Instagram pour le plus grand bonheur de ses fans.



Bonnet sur la tête et sourire en coin, l'ancien présentateur de Danse avec les stars semble très épanoui en compagnie de sa fille. Il écrit en légende de sa photo : "Pendant que maman se repose avec Léon (ou presque...), on se fait un petit ciné avec Capucine !" On sait même ce que les deux complices sont aller voir, Ralph 2.0, le dernier film Disney, situé dans le monde fou d'Internet.

Au lendemain de la naissance du petit dernier, dimanche 24 février 2019, l'acteur avait écrit en légende d'un cliché émouvant, la main de son fils entourant le doigt de son père : "Léon Ournac est arrivé ce samedi 23 février. Un beau petit mec viens donc agrandir notre famille. 9 mois à se poser la même question chaque jour... et voilà que d'un coup (ou presque après un travail sans relâche d'une maman incroyable) ! Un moment unique que de rencontrer enfin celui qui va partager notre vie. Bon courage mon petit ! Bienvenue Léon, bienvenue mon fils !"