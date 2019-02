publié le 11/11/2018 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Anny Duperey ! Bon weekend, à l'écoute de la télé... sur RTL !

"Une famille formidable" : l'ultime saison !

Après 26 ans de bons et loyaux services, la famille Beaumont est sur le point de faire ses adieux ! Le 19 novembre prochain, TF1 diffusera la quinzième et ultime saison d'Une famille formidable. L'arrêt survient notamment après la chute d'audience du programme culte de la première chaîne depuis quelques temps. Entre novembre et décembre 2017, la saison 14 avait réuni en moyenne un peu moins de 3,8 millions de téléspectateurs, soit environ 1 million de moins que la saison 13 un an plus tôt. A l'antenne depuis 1992, Une famille formidable est la plus ancienne fiction de TF1.

anny-duperey-bernard-coq-dans-une-famille-formidable_width1024 Crédit : TF1

C'est Bernard Lecoq, alias Jacques, qui a provoqué l'onde de choc qui secoue la série. En effet, le comédien a annoncé récemment son souhait de quitter le programme. Une décision prise suite à la disparition en avril dernier de Joël Santoni, le créateur du show, à l'âge de 74 ans.

Ce n'est pas sans émotion qu'Anny Duperey, la femme de Bernard Lecoq dans Une famille formidable, a expliqué qu'elle n'avait pas l'intention de continuer la série sans son fidèle ami. L'actrice reproche à TF1 d'avoir intensifié le rythme des tournages depuis quelques années. "On nous a expliqué que les temps avaient changé et qu’avec la multiplication des images, il fallait rester dans le mouvement", a-t-elle affirmé.



A partir du 19 novembre, la chaîne privée diffusera donc la saison 15 chaque lundi à 20h50. Composée de six épisodes de 52 minutes, elle sera notamment marquée par le divorce de Catherine et Jacques. L'héroïne interprétée par Anny Duperey vivra d'ailleurs une saison pleine de rebondissements, puisqu'elle va se retrouver en prison pour une histoire d'argent...