Aujourd'hui, Maïtena Biraben était l'invitée de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé, à l'occasion du lancement de la saison 2 de son émission Déconfinés le 19 février prochain à 20h30 sur LCP ! Son thème : la place de la culture en prison ! Chaque numéro nous fera découvrir un lieu, un moment ou un métier en prison mais aussi d’un haut lieu de culture.

Pour le premier épisode, direction la maison centrale de Poissy, dans les Yvelines. Maïtena Biraben y retrouve Isabelle Lorentz, la directrice adjointe de cette prison. Et c’est au Centre Pompidou, vide, qu'elle poursuit sa balade, au milieu des œuvres, à la rencontre de ceux qui font le lien entre emprisonnement, culture et liberté.

Ce que Maïtena Biraben ne supporte plus à la télé

Ce matin pendant l'émission, Maïtena Biraben est revenue sur ses 30 ans de carrière à l'antenne. Un moment de sa vie qu'elle définit comme "passionnant" et "merverveilleux" mais qui est derrière elle aujourd'hui. La présentatrice estime que la façon dont la télé est faite actuellement ne lui convient plus. "La manière dont on fait notre métier aujourd'hui n'est pas la manière dont moi j'ai envie de le faire. Et comme je n'ai pas envie d'être une vieille ringarde aigrie et que je veux aimer mon époque, eh bien je sors du jeu parce que je n'ai pas envie de le faire comme ça", affirme-t-elle.

Ce qu'elle redoute aujourd'hui ? Faire du clash, être à la recherche du buzz : "Ca ne m'intéresse pas ! Moi j'ai envie d'être dans le doute, dans le gris, dans la conversation, discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, sans leur dire que ce sont d'infâmes connards (...) J'ai envie d'essayer de comprendre, de me questionner", explique l'ancienne présentatrice du Grand Journal sur Canal+.

Après trois décennies devant les caméras, Maïtena Biraben estime aujourd'hui qu'il est temps pour elle de faire autre chose. L'époque des plateaux de télévision semble donc définitivement terminée pour elle. Pourtant, il existe une seule raison pour laquelle la journaliste serait prête à revenir sous les projecteurs : "Si pour que Mesdames Productions [NDLR : sa boîte de production] vende une quotidienne il faille que j'y retourne, j'y retourne. Je ne vais pas être ennemie de mes intérêts".

C'est à cette unique condition qu'elle acceptera donc de revivre "la souffrance de porter un micro et de se faire maquiller" : "C'est un cauchemar pour moi, vous n'avez même pas idée", confie-t-elle avant d'ajouter : "J'ai toujours eu du mal avec ça (...) je ne veux pas qu'on me transforme, qu'on me formate, qu'on me réduise. Je ne veux pas être jolie, je ne veux pas", conclue Maïtena Biraben. Voilà qui a le mérite d'être clair !

Ce matin, Maïtena Biraben a aussi évoqué son procès contre Canal+, son improbable dîner avec François Hollande, les critiques à propos de son caractère. La présentatrice est également revenue sur ce politique "malhonnête" invité sur son plateau à l'époque du Supplément, l'interview de Fleur Pellerin qui a coûté cher à l'ancienne Ministre de la Culture ou encore sa plus grande phobie... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !



