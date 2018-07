publié le 28/06/2017 à 16:50

Une page se tourne, Boulevard du Palais fait ses adieux ce mercredi 28 juin. La série policière française inspirée des romans Les Orpailleurs et Moloch de Thierry Jonquet, était diffusée sur France 2 depuis 1998.



Anne Richard, dans le rôle de la juge d'instruction Nadia Lintz et Jean-François Balmer dans celui du commandant alcoolique Philippe Rovère ont occupé la tête de l'affiche pendant 17 saisons, soit 55 épisodes.

Cette saga atypique commençant à vieillir, la production avait annoncé fin 2015, l'arrêt de celle-ci. L'objectif affiché à l'époque pour justifier ce choix était de rajeunir la tranche d'âge des téléspectateurs de la chaîne. De plus, malgré le prix "polar" en 2014 de la Meilleure Série Francophone TV au Festival POLAR de Cognac, le feuilleton culte n'a jamais battu des records d'audience.

Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, l'acteur Jean-François Balmer a confié qu'il regrettait qu'il n'y ait pas eu encore un autre épisode afin de réellement dire au revoir aux téléspectateurs. "Nous aurions aimé tirer notre révérence avec élégance. Mais ce sont là des scrupules qu’on semble ignorer à France Télévisions", a-t-il déclaré.



Dans ce dernier épisode, le commandant Rovère et le Docteur Hannibal Pluvinage vont complètement dérailler en découvrant que la victime découverte n'est autre qu'une de leur amie et même une de leur ex. Leur enquête sera poussive et n'aura d'ailleurs pas vraiment des allures d'enquête. De quoi décontenancer le substitut du procureur et la juge Nadia Lintz, qui devra finir par sévir.