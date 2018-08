publié le 02/08/2018 à 18:30

Booba n'en est pas à son premier "clash". Mercredi 1er août, le rappeur de 41 ans s'est à nouveau fait remarquer en se bagarrant avec Kaaris, lui aussi rappeur, à l'aéroport d'Orly. Les deux hommes étaient chacun accompagnés de proches.



L'altercation, filmée par de nombreux passagers, a provoqué la fermeture du hall 1 de l'aéroport, quelques retards de vols et des dégradations dans le magasin Duty Free. Au total, 14 hommes ont été interpellés et Aéroport de Paris a porté plainte pour "trouble à l'ordre public avec préjudice d'image et financier", ainsi que "mise en danger de la vie d'autrui". Leur garde à vue a été prolongée jeudi 2 août.



D'abord petit protégé de Booba, Kaaris a perdu les faveurs du Duc de Boulogne lorsqu'il a refusé de le défendre face à La Fouine et Rohff, deux autres rappeurs. "Quand j'étais en clash avec Rohff et La Fouine, Kaaris n'est pas intervenu. Nous avons organisé une interview pour qu'il marque son soutien mais il flippait. Ce mec je l'ai fait, je l'ai modelé, mais il a refusé de se mouiller", avait expliqué Booba aux Inrockuptibles. Depuis, les deux rappeurs n'ont eu de cesse de s'insulter sur Instagram, jusqu'à ce que Kaaris publie en avril dernier une vidéo accusant B2O (alias Booba) d'être "cocu" et "cocaïné".

Avant ce spectaculaire affrontement à l'aéroport, le rappeur Booba a connu bien d'autres mésaventures avec des personnalités du rap, mais pas seulement...

1. Booba versus Rohff

C'est l'ennemi juré de Booba, alors que tout a commencé avec une collaboration. Au début des années 2000, les deux rappeurs avaient de bons rapports et Rohff a même invité B2O à rapper un titre sur l'un de ses albums, "La vie avant la mort". Mais lorsque le disque est sorti, le morceau en question ne figurait finalement pas sur l'album. Un abandon mal vécu par Booba. Cette collaboration avortée signe le point de départ de la rivalité légendaire entre les deux rappeurs.



Booba et Rohff ont ensuite passé des années à se lancer des piques par chansons interposées, mais Rohff a lancé les vraies hostilités en 2012, lorsqu'il a déclaré sur Skyrock : "J'suis pas l'autre zoulette de Booba". B2O a répondu avec le titre "Wesh Morray", dans lequel il s'en prend indirectement à Rohff, qui l'a notamment accusé de mentir sur ses origines sociales, puisqu'il vient de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine.



En 2014, la situation dérape. Sur les réseaux sociaux, Rohff s'est moqué ouvertement de Booba et a partagé une parodie d'un de ses clips. Qu'on remette en cause sa virilité ? B2O ne l'a pas supporté, et a invectivé Rohff dès le lendemain : "Trouve-moi à Paname". Message reçu... Le soir-même, Rohff et 3 amis ont déclenché une bagarre dans une boutique Ünkut, la marque de Booba. Deux vendeurs ont été passés à tabac, le pronostic vital de l'un d'eux a même été engagé et Rohff a été condamné à 5 ans de prison.

Si ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu les deux rappeurs s'insulter, Rohff n'a pas pu s'empêcher, après les événements d'Orly, de lancer une petite pique à Booba sur Instagram, en l'accusant de lâcheté.

Rohff se moque de Booba sur Instagram. Crédits : Capture d'écran / Instagram | Date : 02/08/2018

2. Booba versus La Fouine

Dans l'affrontement Booba/Rohff, un troisième rappeur est venu ajouter son grain de sel : La Fouine. En 2012, celui-ci a décidé de prendre partie dans la guerre, et s'est rangé du côté de Rohff. Dans "Paname Boss", La Fouine s'adresse au Duc : "J'entends ce clash sur toi partout sur les ondes mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre !"



Cette entrée de "l'homme à la barbichette" dans l'arène a éclipsé pendant un temps l'affrontement mythique Booba/Rohff. La tension est montée par titres interposés, jusqu'à février 2013 : La Fouine s'est fait tirer dessus deux fois alors qu'il était en voiture. Il s'en est tiré sans blessure, et pour apaiser la situation, il a tout de suite innocenté Booba. "Je hais Booba, et Booba me déteste, mais cela reste des mots. Le pire que l'on pouvait faire, c'est se battre. Je ne peux pas croire qu'il m'ait envoyé quelqu'un pour me tirer dessus", avait-t-il indiqué au Monde.



Mais ça n'a pas empêché les deux rappeurs de continuer à se chercher. Un mois plus tard, ils se sont violemment bagarrés devant une salle de sport à Miami. Les images de vidéo-surveillance ont été fièrement diffusées sur les réseaux sociaux par Booba. Depuis, les deux hommes se sont contentés de s'accrocher via Instagram.

3. Booba versus Maître Gim's

Plus récemment, Booba a trouvé une nouvelle cible en la personne de Maître Gim's. Alors que les deux artistes s'envoyaient mutuellement des fleurs il y a quelques années, exprimant leur admiration mutuelle sur Twitter, Maître Gim's a fait l'erreur d'insinuer que Booba faisait partie des chanteurs qui faisaient gonfler leurs chiffres sur les plateformes de streaming.



Il ne l'a pas cité directement mais il n'en fallait pas plus à B2O pour répliquer : il a accusé Maître Gim's de "faire de la délation sans nom". La diffusion d'un enregistrement audio où on peut entendre Maître Gim's souhaiter "l'anéantissement de Booba" a fini de signer l'acte de guerre.

Vengeance de Booba : celui-ci a décidé de dévoiler un enregistrement où Maître Gim's affirme qu'il ne paiera bientôt plus d'impôts en France. Et affront suprême : le Duc a même posté sur Instagram une photo de Maître Gim's... sans ses lunettes.

4. Booba versus Seth Gueko

C'est la boulette. En voulant clasher son ennemi de toujours Rohff, Booba s'en est pris à Seth Gueko, sans vraiment le faire exprès...



En janvier 2018, Booba, comme à son habitude, a partagé sur Instagram une photo de Rohff pour se moquer de lui. On y voit le rappeur, visiblement en vacances, aux côtés d'une femme. B2O a commenté "Classe éco + lady boy = double cassage de dos". "Lady boy" est une appellation surtout employée en Thaïlande pour désigner les hommes transformés en femme. Booba s'en est ici servi comme une insulte...



Sauf qu'il s'agit sur la photo de la copine de Seth Gueko. Oups ! Celui-ci n'a pas du tout apprécié la "blague" et lui a répondu en postant un long message sur Twitter.

5. Booba versus JoeyStarr

Booba n'a pas peur de s'en prendre aux monuments du rap français. En 2015, il a reproché aux groupes de rap pionniers des années 1990, comme NTM et IAM, de "ne pas avoir transmis le relais aux jeunes". En réponse, JoeyStarr, ex-rappeur de NTM, a demandé au rappeur du 92 de "réviser ses classiques".



Depuis, Booba n'est pas dans les petits papiers de JoeyStarr. En 2016, celui-ci a publié sur Instagram une photo du Duc de Boulogne, grimé en chippendale. Visiblement Booba n'a pas apprécié la boutade, et a répliqué avec une photo peu avantageuse de JoeyStarr. Cette dernière était assortie d'un commentaire accusant JoeyStarr d'avoir un penchant prononcé pour les drogues dures.



Puis, c'est l'escalade. JoeyStarr a sorti l'artillerie lourde : "Tu veux que je pécho quoi ? Ta p*** de vieille... Y'a pas besoin d'aller dans le 92 f*** de p***. Dans le 93, il y a ce qu'il faut. Mais on m'a dit que tu étais au courant. Sauf que moi, je ne me cache pas b******." Plus soft, Booba s'est contenté d'un "Didier tu t'égares...", en légende. Mais rancunier, il a ensuite posté une nouvelle photo peu flatteuse du rappeur de NTM.

Didier tu t'égares.... Une publication partagée par KOPP92i In üs we trust (@boobaofficial) le 17 Mai 2016 à 9 :20 PDT

6. Booba versus Sinik

Les hostilités ont été lancées avec Sinik en 2007, quand Booba l'a cité dans son titre, "Le Duc" : "les négros sont déclassés par Pokora, Diam’s et Sinik, la honte". Sinik, qui faisait partie à l'époque des plus gros vendeurs de rap en France, a répondu dans "L'homme à abattre", et le message est on ne peut plus clair... "Au fil du temps, t'as régressé, tu rappais mieux dans Lunatic [l'ancien groupe de Booba]", "Maintenant c'est plus le crime qui paie, c'est la Star Ac", "Dans tes chansons, tu joues le fou, tu fais parler les guns, ici on n'y croit pas, car un voyou n'appelle jamais les keufs"... Un couplet entier est dédié à Booba.







Le rappeur a de nouveau répondu dans "Carton rose", mais il n'a jamais eu de retour. Entre temps, les ventes de disques de Sinik se sont effondrées.



Quelques années plus tard, B2O s'est expliqué sur ce clash. "Je l’ai tué Sinik", a-t-il dit aux Inrockuptibles. "Il n’a jamais osé riposter à mon Carton rose. Sur son titre "L’homme à abattre", il a dit "un vrai voyou n’appelle jamais les keufs" alors que ma mère âgée de plus de 60 ans à l’époque, avait été victime d’un kidnapping. Ça m’a rendu fou".

7. Booba versus Johnny Hallyday

Oui, il a osé. Booba s'en est pris à l'icône nationale. Dans une interview à sudinfo.be, alors qu'on lui demandait si, comme Johnny Hallyday, il se voyait être sur scène à 70 ans, la réponse du rappeur a été cinglante :



"Non. Sûr et certain. Et puis je suis pas admiratif de sa carrière, bien que je n’ai rien contre lui. Je ne trouve pas qu’il a été au top tout au long de sa carrière. Il n’a pas traversé le temps, il n’a réussi que grâce à ses fans. Aujourd’hui, il n’a pas de hits. Et il a eu besoin de compositeurs pour rebondir : Obispo, Goldman… Moi, j’écris mes paroles. On n’a pas le même parcours. Je ne rêve pas de sa carrière."



Agacé ou amusé, Johnny a répondu sur Twitter : "Haha Booba c'est qui ?" Et comme si ça ne suffisait pas, le rockeur a lancé une seconde pique à Booba, en s'affichant avec JoeyStarr, qui fait aussi partie du clan anti-Booba. "Voici un bon rappeur", a commenté Johnny Hallyday.

Voici un bon rappeur pic.twitter.com/dOKfL88kNM — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) 18 juin 2013

8. Booba versus Tariq Ramadan

Improbable et pourtant... Au cœur de l'affrontement : le conflit israélo-palestinien. Tout a commencé en 2014, quand Booba a posté sur Instagram un message demandant aux gens d'arrêter de poster des messages de soutien aux Palestiniens, car cela n'apporterait rien de concret selon lui.



Tous ceux qui croient aider la Palestine avec des posts Instagram, Facebook, etc., vous faites vraiment pitié, bande d'hypocrites. Booba (Instagram) Partager la citation





Ce message a fait bondir l'islamologue suisse, Tariq Ramadan, qui lui a répondu sur sa page Facebook : "Mais qui donc est hypocrite ? Ces fans ou lui-même qui affirme ne pas faire de politique en prenant la décision, très politique, non seulement de se taire sur ce massacre mais d'interdire que l'on soutienne les Palestiniens opprimés ? Hypocrite, en effet, et honteux", a-t-il dit.



Ils auraient pu s'arrêter là mais sur Instagram, le rappeur a répondu à Tariq Ramadan, dans son propre style. "D'une : wesh Tarik, t'as un CAP secrétariat ou quoi ? Tu déformes tout morray, la médisance c'est péché !" a écrit B2O. "De deux : ni pro-israéliens, ni pro-palestiniens, ni pro-zobi. On ne cautionne aucun massacre de femmes et d'enfants, et cela, quel qu'il soit. De trois : supportez qui vous voulez, mais la plupart de ceux qui postent leur soutien à la Palestine sont africains, mais on n'les entend pas quand ça se passe quotidiennement sur leur propre continent. Ça poste un free Gaza et ça se croit militant", a-t-il continué, ajoutant qu' "on n'arrête pas les chars avec la 3G. Alors, bombarder Internet avec des "sales juifs" et des "free Gaza" me fait bien sourire".



C'est Tariq Ramadan qui aura finalement le dernier mot dans ce clash hors normes, avec un texte intitulé : "Booba, la honte confirmée : suite et fin". L'islamologue a ironisé sur "l'intelligence supérieure" du rappeur, et a conclu sur : "Les bombes pleuvent sur Gaza, le massacre continue et le rappeur est neutre et ne condamne pas la politique israélienne... C'est beau ! C'est surtout indécent et honteux, et je n'ai rien à ajouter."