Billy et Coleen Crawford sont parents pour la première fois

Coleen et Billy Crawford ont publié les photos de leur fils Amari

publié le 14/09/2020 à 12:16

Billy Crawford se rappelle au bon souvenir de ses fans avec un carnet bleu. Le chanteur qui avait cartonné avec son titre Trackin, connu aussi pour sa relation avec Lorie dans les années 2000, a posté les photos de l'accouchement de son épouse Coleen Crawford et de leur fils Amari.



Coleen Crawford a accouché le 10 septembre 2020 au domicile du couple dans une petite piscine. "J'ai tellement de choses à dire, mais pour le moment je veux juste remercier Dieu pour être si bon. Merci Seigneur pour notre magnifique Amari", a posté Coleen Crawford sur son Instagram. De son côté, Billy Crawford a posté d'autres photos de son épouse et de leur fils. "C'est dommage qu'il ne me ressemble pas, mais au moins il te ressemble ! Je me sens bien", commente ainsi la star de 38 ans.

Le couple Crawford avait annoncé la grossesse de Coleen Crawford en mai dernier. Ils possèdent une chaîne YouTube où ils partagent leur vie quotidienne avec leur 354.000 abonnés.