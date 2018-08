Besnehard soutient Depardieu et dénonce les "comédiennes arrivistes"

publié le 31/08/2018 à 12:38

La justice ne fait que commencer ses investigations mais Dominique Besnehard, le plus célèbre agent du cinéma français, a déjà un avis bien tranché sur ce qui pourrait devenir "l'affaire Gérard Depardieu".



Dans un message sur le réseau social Facebook, Dominique Besnehard vole au secours de l'acteur Gérard Depardieu après la révélation d'une plainte déposée par une comédienne qui l'accuse de viols et d'agressions sexuelles.



"Et cela continue. Maintenant c'est Gerard Depardieu qui est accusé de tentative de viol, se lamente Dominique Besnehard. À quel moment ces apprenties comédiennes arrivistes vont-elles cesser de proférer des accusations pour se faire connaître ? On connaît tous Gérard Depardieu C'est un personnage rabelaisien, baroque mais aussi attentionné.

Et Besnehard d'ajouter : "De mon temps, les jeunes comédiennes apprenaient le théâtre dans un cours et n'attendaient pas un rendez-vous professionnel au domicile d'une star pour l'accuser de geste déplacé. Je suis confiant que tout cela va se terminer par un psytt (sic)".

Accusations et défense

D'après les informations de RTL, révélées le 30 août 2018, la plainte a été déposée le 27 août à la bridage de gendarmerie de Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône. Le parquet d'Aix-en-Provence avait tout de suite ouvert une enquête préliminaire, avant de se dessaisir de l'affaire au profit du parquet de Paris. Les policiers du 3ème district de police judiciaire (DPJ) ont été chargés des investigations.



Les faits se seraient produits les 7 et 13 août derniers au domicile parisien de Gérard Depardieu, un hôtel particulier du VIe arrondissement dans le cadre d'une collaboration professionnelle. La plaignante est une jeune comédienne âgée d'une vingtaine d'années. Selon une source proche du dossier, "la jeune femme était chez sa mère lorsqu'elle s'est sentie mal par rapport aux faits et sa mère l'a décidée à porter plainte".



Contacté par RTL, l'avocat de l'acteur conteste ces accusations. "Je regrette le caractère public de cette procédure qui pose un préjudice majeur à [mon client], dont je suis convaincu que l'innocence sera reconnue", a ajouté Me Hervé Temime, appelant à "un maximum de retenue et de modération dans le respect du droit de toutes les parties". De son côté, l'acteur de 69 ans, également joint par RTL, parle d'une information "idiote".