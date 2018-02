"Marseille" de retour avec un Gérard Depardieu très convaincant

publié le 19/02/2018 à 15:27

Deux ans après une première saison diversement appréciée, la deuxième saison de la série Marseille est très attendue. On retrouve Gérard Depardieu, Benoît Magimel et Géraldine Pailhas ainsi que Natacha Régnier qui intègre la distribution.



Pour cette nouvelle saison, on reste dans un scénario parfois abracadabrantesque. Entre alliance, meurtre énigmatique, les trafics de drogue, les sans-papiers et le terrorisme, la politique est donc extrêmement présente. Quant à Gérard Depardieu dans le rôle du maire de Marseille, il est très convaincant et bien meilleur que dans la saison précédente.

"Dans la série, il y a ce qu'est la politique, ce qu'on nous fait voir de la politique et les dessous...", affirme l'acteur qui assure détester la politique. "La politique ne m'a jamais inspiré, faut laisser ça aux professionnels de la profession".



Une série critiquée lors de la première saison

Malgré les critiques sur les clichés véhiculés par la série lors de la première saison, les scénaristes et acteurs défendent le parti pris de la fiction. "Ce serait vraiment mentir, de faire semblant d’annihiler totalement des aspects de la ville, que la majeure partie des gens connaissent", affirme la comédienne Géraldine Pélasse, native de la cité phocéenne, jouant la femme du maire.



Si le succès est au rendez-vous, les producteurs penseraient sérieusement à commander une troisième saison. En attendant, les fans de la série pourront retrouver la saison 2 disponible ce vendredi 23 février sur Netflix.

