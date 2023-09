Bernard Tapie : pourquoi son nom s'écrivait avec un "Y" dans les années 1960 ?

Bernard Tapy est mort le 3 octobre 2021 à Paris. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'homme d'affaires et ancien dirigeant de l'OM est orthographié ainsi.

La raison est simple : dans sa jeunesse, au cours des années 1960, l'homme d'affaires était... chanteur. Effectivement, après un échec en tant que comédien, Bernard Tapy tente sa chance à un radio-crochet à l'âge de 16 ans, en interprétant une chanson de son idole Sacha Distel. Dès le plus jeune âge, il sait se montrer malin, en faisant venir des jeunes filles dans la salle pour qu'elles l'applaudissent à la fin de sa performance. C'est ainsi qu'il remporte ce concours qui décernait son prix en fonction de l'intensité des applaudissements de la salle.

À la suite de ce succès, il joue trois étés de suite dans un casino en Vendée. Il décroche ensuite un contrat dans la maison de disques RCA, où il s'est rendu à l'improviste, au culot. C'est alors qu'il décide de remplacer les deux dernières lettres de son nom de famille par un "y" pour se donner un air états-unien. Bernard Tapie devient Bernard Tapy, à prononcer "Tapaille".

Bernard Tapy, le roi des filous

Le chanteur mène sa courte carrière avec plus ou moins de succès. Sa plus notable réussite étant une reprise de la chanson du film Les Bérets verts avec John Wayne, intitulée Passeport pour le soleil. Cette chanson lui permet de battre Michel Polnareff et La Poupée qui fait non lors d’un autre télé-crochet.

Néanmoins, le chanteur est déjà mythomane, et s'invente une carrière qu'il n'a pas. S'il affirme avoir vendu un million de disques aux États-Unis, il n'en vend que 10.000 en France dans la réalité. Son ultime concert se déroule chez lui, au Bourget. Il échoue terriblement : la salle est quasiment vide, personne ne l’applaudit et à la fin, il n’est même pas payé.

Bernard "Tapaille" redevient Tapie au bout de six mois. Il a expliqué qu’il arrêtait parce que sa maison de disques l’obligeait à chanter des chansons qu’il n’aimait pas, sans préciser qu'il en avait écrit les paroles...