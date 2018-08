publié le 20/08/2018 à 09:58

Pour la soirée du 19 août, c'est de nouveau TF1 qui arrive en tête des audiences avec son film Les souvenirs. Une touchante comédie française, réalisée par Jean-Paul Rouve, qui a su séduire4,2 millions de curieux. Un excellent score qui permet à la chaîne d'engranger 22,8% de part d'audience.



En second, on retrouve France 3 et sa série policière canadienne, Les enquêtes de Murdoch. L'intrigue de l'épisode a passionné 2,3 millions de fidèles devant leur poste de télévision, permettant ainsi à la chaîne d'enregistrer 12,6% de part d'audience.

Juste derrière se positionne M6 avec son magazine d'économie Capital, présenté par Bastien Cadéac. Le reportage, consacré aux villes de Saint-Tropez et Saint-Jean-de-Monts, a attisé la curiosité de 2 millions d'habitués et cumule à cette occasion 11,8% de part d'audience.

Enfin, France 2 arrive au pied du podium avec avec son film fantastique, Dark Shadows, sorti en 2012. Le long-métrage a rassemblé 2 millions de téléspectateurs et téléspectatrices dans leur canapé (10% de part d'audience).