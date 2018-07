Audiences TV : le match Hongrie-Belgique devance "Renoir"

Toby Alderweireld et Romelu Lukaku dimanche 26 juin à Toulouse

publié le 27/06/2016 à 09:29

Dimanche 26 juin, les téléspectateurs ont choisi leur camp. Celui de l'Euro 2016 avec la rencontre Hongrie-Belgique sur TF1. Le match a été suivi par 6,1 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 26,3%. Un peu plus loin sur France 3, l'inspecteur Barnaby a su conquérir 3 millions de téléspectateurs. C'est ensuite le magazine Capital sur M6 dédié au snacking et à son business qui arrive en 3e position avec 2,4 millions de téléspectateurs. La chaîne enregistre une part d'audience de 10,4%.



Sur NT1, le film Léon avec Jean Reno et Natalie Portman a été regardé par 1,1 million de téléspectateurs. L'occasion pour la chaîne d'être dans le top du classement des audiences de la soirée du 26 juin. Sur TMC, le film Le Cerveau a été visionné par 875.000 téléspectateurs, pour une part d'audience de 3,9%.