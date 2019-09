publié le 28/09/2019 à 12:30

Ce week-end, Jade et Éric Dussart refont la télé avec Ariane Massenet ! Cela faisait cinq ans que les téléspectateurs n'avait pas vu l'animatrice sur le petit écran. Une absence voulue par la principale intéressée. En effet, la journaliste a refusé beaucoup de propositions. C'est ce qu'elle explique au micro de On Refait La Télé : "Ce qu'on me proposait ne m'intéressait pas. Beaucoup de gens m'ont dit 'Mais tu sais, il faut absolument rester à l'antenne coûte que coûte parce que si tu disparais, on t'oublie', ce qui est évidemment pas tout à fait faux" confie-t-elle avant d'ajouter : "Je crois que j'avais vécu des expériences tellement fortes (...) En fait, je crois que j'ai été trop gâtée donc après tout me paraissait fade, sans intérêt".

Pourtant, en 2011, Ariane Massenet s'était vue proposer une émission à succès : C à Vous sur France 5. Mais l'animatrice a préféré décliner. La raison : "J'allais me retrouver en face de Michel Denisot (Le Grand Journal), je trouvais pas ça tout à fait loyal, donc je l'ai pas fait". La présentatrice dit n'avoir aucun regret suite à cette décision.

Celle qui s'est reconvertie en comédienne, explique ensuite qu'il est difficile d'expliquer pourquoi un animateur ou une animatrice prend la décision de quitter une émission. " Les gens pensent que quand on fait de la télé, c'est un cadeau. C'est un travail avant tout et moi quand mon travail me satisfait plus, pour différentes raisons, je préfère partir et tenter de nouvelles aventures".

Ariane Massenet révèle ensuite avoir reçu une proposition pour reprendre la célèbre émission de France 3 : Questions pour un champion ! "Tout le monde m'a dit 'Vas-y, t'es tranquille !" Mais encore une fois, la journaliste ne se retrouvait pas dans ce programme : "C'était pas pour moi !"

Aujourd'hui, elle attend le programme idéal pour revenir à la télé. Ses critères : "Un concept qui mélange intelligence, rire, connaissance, culture..." C'est dit !

Ariane Massenet : son grand retour... au théâtre !

Après avoir fait ses premiers pas comme comédienne au Théâtre la Boussole (Paris 10) en début d'année, Ariane Massenet reprend Comme des sœurs sur les planches de La Scène Parisienne (Paris 9), anciennement les Feux de la Rampe. C'est Béatrice Massenet, la sœur de l'animatrice télé, qui a écrit et mis en scène cette comédie.



La pièce, drôle et sensible, évoque notamment les ravages du paraître et la force vitale de l’amitié. Sur scène, Ariane Massenet donne la réplique à deux comédiennes de talent : Marie Parouty et Alexandra Simon. Comme des sœurs se jouera jusqu'au 28 décembre prochain.

"Comme des sœurs" avec Ariane Massenet, actuellement au théâtre de la Scène Parisienne (Paris 9)

L'histoire : Isa, Lolo et Marion ont 50 ans. Amies d’enfance, elles se retrouvent chaque année en souvenir de leur amie disparue. Mais cette fois, Isa a un scoop qui va déclencher une série de quiproquos, mettant à nu des failles et des vérités que chacune aurait préféré taire... Une comédie drôle et sensible sur les ravages du paraître et la force vitale de l’amitié.





Comme des sœurs, actuellement à La Scène Parisienne. Représentations du mercredi au samedi à 21h.



Au début des années 2000, Ariane Massenet a co-animé la célèbre émission On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3 avec Marc-Olivier Fogiel. Par la suite, et pendant sept saisons, la journaliste est devenue chroniqueuse dans Le Grand Journal présenté par Michel Denisot sur Canal+. En mars dernier, elle a fait son retour sur la chaîne cryptée en rejoignant Bonsoir ! d'Isabelle Ithurburu pour remplacer Raphaëlle Baillot, une des chroniqueuses de l’émission, partie en congé maternité.