publié le 29/09/2019 à 15:00

Ce week-end, Jade et Éric Dussart refont la télé avec Ariane Massenet ! Interrogée sur l'évolution de Canal+, la chaîne qu'elle connu de 1992 à 2012, la présentatrice se dit attristée : "Ca me fait beaucoup de peine", avant d'ajouter : "L'arrêt du Grand Journal en plein mois de mars, j'ai pas compris. C'est comme si vous aviez une très belle maison et qu'elle n'est pas entretenue, une maison de famille, et que tout à coup elle s'effrite, c'est triste. Je ne comprends pas trop ce que va devenir cette chaîne".

Ariane Massenet estime qu'il y a eu des erreurs de faites dans la gestion de la chaîne mais ne tient pas forcément Vincent Bolloré pour responsable : "Une émission comme Le Grand Journal qui était extrêmement emblématique, portée par Michel Denisot, de la donner en l'état à quelqu'un d'autre : je pense que c'est une erreur". Selon elle, il aurait fallu modifier l'émission et changer de nom. "Quand vous avez le même générique, le même nom, les gens comparent et sont un petit peu perdus".

Quand Eric Dussart lui demande ce qu'il faudrait faire pour "retrouver l'ADN" de Canal+, l'animatrice est catégorique : "Les gens qui ont travaillé à Canal, savent ce qu'il faut pour Canal. Et je pense qu'on devrait laisser aux gens qui connaissent bien la chaîne les mains libres pour dire 'On pense que "ça", ça correspond vraiment à ce que les gens attendent' !" La journaliste prend comme exemple les fictions de la chaîne cryptée qui sont, selon elle, "en adéquation avec ce que les abonnés attendent". Reste à savoir, si Ariane Massenet sera entendue...

Ariane Massenet : son grand retour... au théâtre !

Après avoir fait ses premiers pas comme comédienne au Théâtre la Boussole (Paris 10) en début d'année, Ariane Massenet reprend Comme des sœurs sur les planches de La Scène Parisienne (Paris 9), anciennement les Feux de la Rampe. C'est Béatrice Massenet, la sœur de l'animatrice télé, qui a écrit et mis en scène cette comédie.

La pièce, drôle et sensible, évoque notamment les ravages du paraître et la force vitale de l’amitié. Sur scène, Ariane Massenet donne la réplique à deux comédiennes de talent : Marie Parouty et Alexandra Simon. Comme des sœurs se jouera jusqu'au 28 décembre prochain.



"Comme des sœurs" avec Ariane Massenet, actuellement au théâtre de la Scène Parisienne (Paris 9)

L'histoire : Isa, Lolo et Marion ont 50 ans. Amies d’enfance, elles se retrouvent chaque année en souvenir de leur amie disparue. Mais cette fois, Isa a un scoop qui va déclencher une série de quiproquos, mettant à nu des failles et des vérités que chacune aurait préféré taire... Une comédie drôle et sensible sur les ravages du paraître et la force vitale de l’amitié.



Comme des sœurs, actuellement à La Scène Parisienne. Représentations du mercredi au samedi à 21h.





Au début des années 2000, Ariane Massenet a co-animé la célèbre émission On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3 avec Marc-Olivier Fogiel. Par la suite, et pendant sept saisons, la journaliste est devenue chroniqueuse dans Le Grand Journal présenté par Michel Denisot sur Canal+. En mars dernier, elle a fait son retour sur la chaîne cryptée en rejoignant Bonsoir ! d'Isabelle Ithurburu pour remplacer Raphaëlle Baillot, une des chroniqueuses de l’émission, partie en congé maternité.