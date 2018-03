Héritage Hallyday : le frère de Laeticia n'est plus représenté dans le trust

publié le 20/03/2018 à 19:51

Laeticia Hallyday lève le voile sur l'organisation de la succession du chanteur. Le 13 mars, Laura Smet et David Hallyday avaient obtenu le report d'une première audience car ils réclamaient un complément d'information.



Le clan Laeticia avait jusqu'au 19 mars à minuit pour livrer des documents sur le trust qui régit la fortune de Johnny Hallyday. Les documents ont été transmis par les avocats de Laeticia, à 23h59, soit une minute seulement avant l'expiration du délai fixé par le tribunal de Nanterre. RTL dévoile le contenu de ces documents.

Le frère de Laeticia remplacé

C'est en fait la première photographie du patrimoine de Johnny et surtout de sa destination. Premier enseignement, le nom de Grégory Boudou, le frère de Laeticia un temps désigné comme "protecteur" du trust c'est-à-dire la personne qui a la haute main sur l'organisation financière, n'apparaît plus dans ces statuts. Il a été remplacé après la mort du chanteur, il y a quelques semaines.

C'est un proche de Johnny, de nationalité américaine, qui doit être désigné à ce poste clé de protecteur mais son nom n'est pas encore connu. D'après les documents transmis aux avocats de Laura et David, le trust JPS, pour Jean-Philippe Smet, semble en cours de constitution. Dès qu'il sera opérationnel, il se substituera aux exécuteurs testamentaires, en premier lieu Laeticia.



Dans l'entourage de Laura et David, on parle de documents incomplets, qui démontreraient que le trust n'est pas formellement constitué et ne peut donc pas gérer les biens de Johnny. On s'interroge aussi sur le remplacement de Grégory Boudou et sur le nouveau protecteur mystère de la succession. Ces questions seront soulevées le 30 mars à Nanterre, au tribunal.



Qu'est-ce que le trust ?

"Le trust est un contrat, une institution extrêmement répandue dans les pays anglo-saxons", expliquait jeudi 15 mars sur RTL Maître Ardavan Amir-Aslani, l'avocat de Laeticia Hallyday.



Un trust désigne en fait "un acte unilatéral qui permet de désigner un 'trustee', un tiers chargé de gérer les biens du défunt dans l’intérêt des bénéficiaires désignés", complétait pour Capital Alain Devers, un avocat spécialisé dans les contentieux familiaux internationaux.



Le "trustee" est bien souvent représenté par une banque, qui a "le pouvoir d'administrer le patrimoine apporté dans le trust, moyennant une commission", poursuit le site économique.