Alizée fête les 18 ans de son tube "Moi... Lolita"

Moi... Lolita a 18 ans. Oui, déjà. Pour célébrer l'anniversaire de sa chanson culte, Alizée a publié sur ses réseaux sociaux un cliché, où on l’aperçoit sur le tournage du clip. Un clin d’œil fort pour les fans de la chanteuse.



Sur la photo, la jeune femme de 34 ans est accompagnée de ses deux anciens producteurs, Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. La star a également profité de l'occasion pour faire une grande annonce : celle de l'ouverture de sa chaîne YouTube, jusqu'ici inexistante et dans laquelle on pourra retrouver ses clips remastérisés en haute définition.

Une nouvelle qui aura de quoi ravir les amateurs de la star et certains nostalgiques. Le titre Moi...Lolita s’est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires alors que la chanteuse n'avait que 16 ans à l'époque.