Devenu père pour la quatrième fois il y a trois mois, à l'âge de 83 ans, l'acteur Al Pacino pourrait perdre la garde du petit Roman. La mère de l'enfant, Noor Alfallah, 29 ans, a rempli une demande pour obtenir la garde de son fils, d'après les informations collectées par The Blast et relayées par 20 Minutes. La jeune mère demanderait que le père conserve son autorité parentale et puisse bénéficier d'un droit de visite "raisonnable".

Cela permettrait à l'acteur d'être impliqué dans les décisions importantes de la vie de l'enfant, comme sa santé ou son éducation. Dans le document rempli par Noor Alfallah, elle a également inclus une déclaration de son partenaire qui déclare que Roman est bien son fils biologique, ainsi qu'une demande pour qu'Al Pacino paye tous les frais de justice liés à cette affaire.

Si la jeune mère obtenait gain de cause, elle pourrait aussi bénéficier d'une pension alimentaire dont le montant n'a pas encore été établi. Pourtant, ni l'acteur du Parrain ni, Noor Alfallah, productrice, n'ont annoncé être séparés pour l'heure. Le couple s'était formé durant la pandémie de Covid-19. Al Pacino est de son côté père de trois enfants nés de précédentes relations : une fille prénommée Julie, 33 ans, qu’il a eue avec Jan Tarrant, ainsi que des jumeaux Olivia et Anton, 22 ans, nés de sa relation avec Beverly D'Angelo.

