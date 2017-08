La Première Heure de Didier Van Cauwelaert

publié le 16/08/2017 à 01:01

Au moment de l'enregistrement de l'émission, Didier Van Cauwelaert venait de sortir "Le retour de Jules"

Il sont quelques écrivains réussissant à cumuler succès publics et prix littéraires.Didier Van Cauwelaert est de ceux-là. Il publie des romans depuis 35 ans dont le prix Goncourt en 1994, pour "Un aller simple", et Didier Van Cauwelaert s'est constitué un lectorat fidèle qui aime son écriture enlevée où sentiments et humour sont souvent mêlés. C'est encore le cas dans son nouveau roman, "Le Retour de Jules" qui comme son titre l'indique, est la suite "Jules", roman publié il y a deux ans, sur ce chien guide d'aveugle, dont la maîtresse retrouve la vue.







La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Didier Van Cauwelaert qui va évoque ses débuts, sa manière d'écrire, son prix Goncourt



Le Retour de Jules Didier Van Cauwelaert Albin Michel Crédit : Albin MIchel

La playlist de Didier Van Cauwelaert

1 - Bénabar - Le dîner

2 - Janis Joplin - Summertime

3 - Renaud - Manhattan Kaboul

4 - Stromae - Papoutai