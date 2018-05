Didier van Cauwelaert dans A La Bonne Heure

publié le 31/05/2018 à 12:30

Il fait partie des auteurs francophones les plus lus ! Après Jules et Le retour de Jules, deux succès littéraires, Didier van Cauwelaert revient en librairie avec J'ai perdu Albert, publié aux éditions Albin Michel. Ce nouveau roman sera également mis en scène au cinéma le 12 septembre prochain avec Stéphane Plaza, Julie Ferrier et Josiane Balasko !

"J'ai perdu Albert" de Didier van Cauwelaert

L'histoire : Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands chefs d’entreprises, les hommes politiques et la jet set, abrite en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert Einstein. Mais, prise au piège de son succès, elle en fait trop ! Surmenée, les informations ne "passent" plus. Alors Albert décide de déménager… Pour le meilleur et pour le pire, il s’installe dans Zac, un dépressif cartésien, apiculteur en déroute et garçon de café. Devenus indissociables et complémentaires, parce que l’un détient le "génie" et l’autre son mode d’emploi, Zac et Chloé, ces deux êtres que tout oppose, vont vivre en 48 heures le plus hallucinant des "ménages à trois" …



