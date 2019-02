A La Bonne Heure avec Soprano

publié le 09/11/2018 à 12:30

En quelques années, Soprano est devenu l'un des artistes les plus incontournables de la scène française. Phœnix, c’est le nom de son sixième album studio dont la sortie est prévue aujourd'hui.



Son précédent album publié en 2016, L’Everest, a été certifié disque de diamant et s'est vendu à plus 800.000 exemplaires. Le rappeur a également vendu plus de 700 000 billets pour sa ancienne tournée. Un record pour l'artiste, qui s’est produit devant un stade vélodrome à guichet fermé. Il remontera sur scène avec le Phoenix Tour à partir de mars 2019.

Soprano en concert dans toute la France avec le "Phoenix Tour" à partir de mars 2019

Le chanteur originaire de Marseille sera en concert avec le Phoenix Tour dans toute la France à partir de mars 2019. Il débutera le 8 mars au Zénith d'Amiens. Vous pourrez également l'applaudir le 10 mars à Strasbourg,le 15 mars à Bordeaux, le 21 mars à Nantes, le 28 mars à Orléans, le 3 avril à Saint-Etienne, le 24 avril à Rennes, le 7 septembre à Lille, le 21 septembre à La Défense Arena (Paris), ou encore le 12 octobre à Marseille.

Le retour de Soprano a été marqué par A la vie à l’amour, le premier extrait de son nouvel album. Le rappeur a d'ailleurs interprété ce titre dans le studio de A La Bonne Heure. Nous vous proposons d'ailleurs de (re)découvrir le clip, visionné plus de de 17 millions de fois à ce jour...

> Soprano - "À la vie à l'amour" (Clip officiel)

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart et Patrice Carmouze.



D'ailleurs, retrouvez également Régis Mailhot tous les jeudis, vendredis et samedis sur la scène du Théâtre des 2 Ânes à 20h30 avec son spectacle Citoyen - (en) marche ou grève ! Bienvenue en Marconie...

Régis Mailhot au Théâtre des 2 Ânes avec son spectacle "Citoyen"