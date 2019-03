A La Bonne Heure avec Patrice Leconte

publié le 05/03/2019 à 12:30

On lui doit des films cultes comme la saga des Bronzés, Tandem ou encore Ridicule. Aujourd'hui, Patrice Leconte quitte momentanément le grand écran pour le petit et propose Les boutiques obscures. Cette collection dresse le portrait de 16 commerces et commerçants réunis en 5 documentaires de 52 minutes. L'objectif du réalisateur : mettre en lumière et raconter la réalité de ces magasins concurrencés par Internet et les grandes surfaces. Le programme sera diffusé sur France 3 du 25 au 29 mars prochain à 9h15. Il avait déjà été diffusé une première fois sur les antennes régionales de la chaîne en novembre dernier.

"Les boutiques obscures", la série documentaire de Patrice Leconte diffusé sur France 3

L'idée de cette collection, c'est le réalisateur lui-même qui l'a eue il y a quelques temps. Originaire de Tours et de sa région, il avait repéré à l'époque le Bazar bleu, une boutique de Montrichard qui l'a toujours intrigué, avant de proposer le projet à la troisième chaîne.

Je voulais faire l’anti-Strip-tease, être attentif à ces gens attendrissants, être bienveillant. Strip-tease faisait le portrait de petites gens avec un ton supérieur. Moi, ces gens, je les aborde d’égal à égal, je ne suis pas la reine d’Angleterre. Patrice Leconte Partager la citation





Ces commerçants qui veulent continuer leur activités malgré les difficultés, Patrice Leconte dit les comprendre. "Certains me parlent de leurs boutiques comme de leur bébé. Gladys la dame de la lingerie de Cavaillon, on dirait un personnage de Sempé, elle est adorable. Elle a un peu les larmes aux yeux de voir que son bébé ne sera pris par personne, qu’il n’y aura pas de famille d’accueil", regrette-t-il. Cette envie de ne pas fermer boutique est un désir qui anime aussi le réalisateur. "J'adore faire des films et tant que j’aurais la santé, l’enthousiasme, l’envie de faire des films je continuerais [...] Même quand je prends des coups, que les films ne se font finalement pas, je n’ai pas envie d’arrêter et d’aller à la pêche. Alors, je comprends qu’ils veuillent continuer".

> "Les boutiques obscures" : un disquaire de Périgueux dans l’œil de Patrice Leconte

Boutiques obscures de Patrice Leconte du lundi 25 au vendredi 29 mars sur France 3 à 9h15.

