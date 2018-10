A La Bonne Heure avec Lorànt Deutsch

publié le 24/10/2018 à 15:00

Il nous avait déjà raconté l'histoire de Paris au rythme du métro avec Métronome et fait sillonner les routes de France avec Hexagone ! A présent, Lorànt Deutsch aborde la folle aventure de la langue française, des Gaulois à aujourd'hui dans son nouveau livre Romanesque. Il y explique notamment comment le latin, au fil des siècles, a toujours muté sous l'influence de l'oral.

"Romanesque", le nouveau livre de Lorànt Deutsch

"Première surprise : l’ancêtre du français, ce n’est pas le gaulois mais le "roman", la langue romaine issue du latin de Jules César, le vainqueur de la Gaule !

En effet, au fil des invasions et de nos propres conquêtes, ce latin s’est transformé et enrichi de multiples apports : germaniques avec les Francs, nordiques avec les Vikings, arabes au moment des croisades, italiens à la Renaissance… avant de devenir un français triomphant dans toutes les cours d’Europe au XVIIIe siècle, grâce aux philosophes.

Entre-temps les troubadours ont inventé l’amour et les femmes écrivains réclamé leur émancipation, les grammairiens se sont occupés de la syntaxe et la réforme de l’orthographe a déjà rendu quelques linguistes fous ! Enfin, l’école obligatoire a achevé de permettre à tous les citoyens français de communiquer. Aujourd’hui, l’abus des termes anglais, les mots issus de la culture urbaine et les raccourcis des Smartphones inquiètent les puristes. Ils ont tort : le temps fera le tri. Et de ce bouillonnement créatif continuera d’émerger une langue vivante, ouverte à tous : la langue française est une langue d’accueil." - Lorànt Deutsch

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart et Patrice Carmouze.

L'équipe de l'émission vous recommande Stéphane Bern reçoit Lorant Deutsch et Marie-Julie Baup dans A la bonne heure