A La Bonne Heure avec Les Innocents

publié le 14/03/2019 à 12:35

Les Innocents sont de retour. Le célèbre groupe français des années 90, désormais composé de JP Nataf et Jean-Christophe Urbain, dévoile son nouvel album « 6 et demi », en vente dès demain ! Après les tubes inoubliables L'autre Finistère, Un monde parfait ou encore Colore, ils viennent nous chanter le premier single de ce nouvel opus: Apache !

Les Innocents Crédit : Nouvel Labum

Il émane de 6 ½, le nouvel album des Innocents, un sentiment de lâcher-prise. Jean-Christophe Urbain et J.P. Nataf prennent chacun leur place. Un équilibre nourri par la douce énergie de leur histoire. 6 ½, un album assumé. Depuis Mandarine et la récompense des Victoires en 2016, la quatrième de leur carrière, la tournée a été longue et belle. Deux ans, plus de cent cinquante dates, des destinations nouvelles. Toujours une valise dans le couloir. Les Innocents découvrent la scène à deux, et s’y retrouvent, après une longue pause. Et comme un boomerang, un public au rendez-vous dès les premières notes des anciens tubes. Alors, ils brisent les verrous de l’inconnu, accordent leurs guitares, font entendre leurs nouveautés et se laissent aller avec simplicité, au plaisir de la scène. Ensemble, il y a de la magie à se surprendre, à créer quelque chose d’unique. Des harmonies qui leur ressemblent, la pop musique qu’ils aiment depuis toujours. La balade n’a pas de fin, chaque album a l’ambition de faire mieux que le précédent. Mandarine était né couvert d’un manteau longuement tricoté, comme pour se protéger des intempéries. Pour 6 ½, les Innocents, libérés de la pression du come-back, ont ouvert les fenêtres de la chambre de leurs retrouvailles. Vers un extérieur aux parfums d’été.



Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Laetitia Nallet, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot, que vous pouvez aller applaudir tous les weekends au théâtre des 2 ânes. Infos et réservations: https://www.2anes.com/alaffiche/en-marche-ou-greve/

Régis Mailhot Crédit : Théâtre des 2 ânes

L'équipe de l'émission vous recommande