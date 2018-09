A La Bonne Heure avec Jean-Paul Gaultier

publié le 24/09/2018 à 12:30

Après plus de 40 ans de carrière, Jean-Paul Gaultier réalise enfin son rêve d'enfant : monter une revue ! Intitulé Fashion Freak Show , le spectacle se jouera aux Folies Bergères à partir du 2 octobre prochain.

Dans Fashion Freak Show, le styliste raconte sa vie à travers différents tableaux aussi sexy que démesurés. De ses débuts provocateurs à ses plus grands défilés, des folles soirées au Palace aux sulfureuses nuits londoniennes, celui que l'on appelle "l'enfant terrible de la mode" dévoile tout ce que le public n'a jamais vu. Avec sur scène des créatures et des artistes spectaculaires, comme seul Gaultier sait les révéler.

Pour monter ce show, le grand couturier a fait appel à des personnalités de talents ! Nous retrouvons notamment la réalisatrice Tonie Marshall (Vénus Beauté) pour la mise en scène, la chorégraphe Marion Motin ainsi que Nile Rodgers pour la direction musicale. Le célèbre guitariste, qui a collaboré avec des stars mondialement connues comme Diana Ross, David Bowie et dernièrement le groupe Daft Punk, révèle que le spectacle sera un mélange de morceaux classiques et modernes. Certaines des chansons les plus connues seront également retravaillées pour l'occasion.



Les danseuses du spectacle dans des tenues aussi colorées que sexy Crédit : Luke Austin

Ce n'est pas la première fois que Jean-Paul Gaultier s'essaye à la musique. En 1989, il avait déjà sorti How to do that. Il a également collaboré avec de célèbres chanteuses à l'image de Madonna dans les années 90 en dessinant notamment le mythique corset rose à la poitrine démesurée et pointue mais aussi la tenue que la chanteuse portait dans le clip Like a Virgin, une chanson produite par un certain Nile Rodgers...

> Jean Paul Gaultier - "How To Do That" (1989)

> Madonna - "Like A Virgin"

Le spectacle devrait se jouer jusqu'en avril 2019. Une captation pour la télévision devrait aussi avoir lieu.

Les célèbres soutiens-gorge en forme de cône de Jean-Paul Gaultier Crédit : Luke Austin

Fashion Freak Show, aux Folies Bergères à partir du 2 octobre, du mardi au samedi à 20h, matinées les samedis et dimanches à 15h.



Découvrez la bande-annonce du spectacle...

> Jean Paul Gaultier "Fashion Freak Show" - Trailer #1 (French)

