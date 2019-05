A La Bonne Heure avec Jean-Marie Rouart et Juan Arbelaez

publié le 02/05/2019 à 12:30

"Rien n’a jamais mieux résumé pour moi Jean d’Ormesson que la formule qu’emploie Shakespeare pour définir l’amour : « l’éternité plus un jour ». Personne n’a éprouvé comme lui une curiosité plus avide sur l’homme, son origine, son avenir, tout en ayant une aussi grande conscience de l’impermanence des choses et du caractère éphémère de la vie."

Dans Dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson (Plon), l'académicien Jean-Marie Rouart revient sur les temps forts de son amitié avec l'auteur d'Au revoir et merci, disparu le 5 décembre 2017.

Dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson Crédit : Plon

Autour de la table également: le chef colombien Juan Arbelaez, révélé par l'émission Top Chef sur M6 en 2012. Il nous parle de son parcours et de la bonne cuisine méditerranéenne de ses deux restaurants "Yaya" -à Saint-Ouen et Paris.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Régis Mailhot, Marie-Odile Mergnac et Patrice Carmouze.