A La Bonne Heure avec Eddy de Pretto

publié le 11/12/2018 à 12:30

Après plus de 200.000 albums vendus et des concerts à guichets fermés, Eddy de Pretto est revenu en novembre dernier avec Culte, une réédition de son dernier album Cure sorti en début d'année. Au programme de cette nouvelle édition, les incontournables Kid et Fête de trop mais aussi quatre nouveaux titres inédits !

"Culte", la réédition deluxe de "Cure", le premier album studio d'Eddy de Pretto

Révélation de l’année 2018, Eddy de Pretto apporte un souffle inédit à la nouvelle scène française. Débarqué de Créteil, il cite aussi bien Frank Ocean, Kanye West que Claude Nougaro parmi ses influences. Il défriche des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il emprunte au rap disputent l’espace aux grands noms de la chanson française.

Son verbe sans filtre, âpre et sexuel, convoque la nuit, la fête et la drogue sans aucun artifice. Eddy de Pretto, c'est la chanson française qui fait un pas de côté et le rap français qui n’a désormais plus peur d'être sensible, de redevenir conscient



L'artiste de 25 ans est actuellement en tournée.Il sera notamment le 13 décembre à Gap, le 14 décembre à Istres, le 15 décembre à Six-Fours, le 25 décembre à Genève (Suisse), le 31 janvier à Bruxelles (Belgique), le 28 février à Amnéville, le 1er mars à Strasbourg, le 8 mars à Lille, le 14 mars à Toulouse, le 15 mars à Nantes, le 17 mars à Caen ou encore le 22 mars au Zénith de Paris. Eddy reviendra pour une série de concert dans la capitale du 14 au 25 mai à l’Elysée Montmartre.

