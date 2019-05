A La Bonne Heure avec Danièle Thompson

Stéphane Bern et Danièle Thompson

publié le 03/05/2019 à 12:30

Gérard Oury est né il y a 100 ans, la 29 avril 1919. À l'occasion de cet anniversaire, la scénariste et réalisatrice Danièle Thompson rend hommage à son père décédé en 2006, avec un très beau livre, sorte de biographie, parsemée d’anecdotes de tournage passionnantes et de photos très touchantes : Gérard Oury – mon père, l’as des as (éditions de la Martinière), en vente le 16 mai prochain.



Danièle Thompson est d’autant mieux placée pour parler de son père qu’elle a collaboré à l’écriture des plus grands succès de Gérard Oury : Le Corniaud (mais de manière « officieuse »), La grande vadrouille, Le cerveau, La folie des grandeurs, Les aventures de Rabbi Jacob, La carapate, Le coup du parapluie, L’as des as… jusqu’à Vanille Fraise, en 1989. Onze films au total !

C’est à la fois la fille et la proche collaboratrice qui s’exprime ici. L'ouvrage contient également de très nombreux documents inédits issus des archives personnelles de l'auteure, des propos de Gérard Oury, des témoignages de Jean-Paul Belmondo, Dany Boon, Arnaud Desplechin, Valérie Lemercier et Pierre Richard.

