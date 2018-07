En 2006, Gérard Oury décédait en laissant des millions de rires en héritage

publié le 29/07/2016 à 08:38

En 2006, un coup de tête est entré dans la mémoire des Français. Une icône a ce jour-là perdu le contrôle. Zinedine Zidane mettait un coup de tête dans le torse de Materazzi, la France perdait la Coupe du monde. Une situation qui a peut-être fait sourire Gérard Oury, le pape du rire qui disparaît en cette année, emportant avec lui des films devenus cultes. La Grande Vadrouille est peut-être le film le plus connu, avec un duo De Funés-Bourvil à la fois tendre et hilarant. Les deux comédiens s'étaient d'ailleurs déjà rodés dans Le Corniaud, autre film qui résiste au temps et aux générations.



"Pour moi le comique n'est pas dans le comique, le comique est dans le dramatique", confiait-il sur RTL à Philippe Labro. "Quand le spectateur est assis et qu'il voit une histoire, très forte et très solide, et que l'on arrive à mettre des gens dans une situation où ils ne doivent absolument pas se trouver", expliquait-il. Une mécanique précise, qui a fait de Gérard Oury un réalisateur de films populaires, et tant pis pour le manque de reconnaissance du cinéma, comme à Cannes où il n'a jamais été mis en lumière.