A La Bonne Heure avec Daniel Russo et Corinne Touzet

publié le 25/09/2018 à 12:30

Un an après Non à l'argent ! avec Pascal Légitimus, Flavia Coste est de retour avec une nouvelle pièce intitulée Alors on s'aime !, actuellement au Théâtre des Variétés. Sous la direction d'Anne Bourgeois (metteure en scène de Monsieur Ibrahimet les fleurs du Coran au Théâtre Rive Gauche), Daniel Russo donne la réplique à Corinne Touzet et Loup-Denis Elion (Scènes de ménages) pour jouer ensemble un trio comique.





"Alors on s'aime" de Flavia Coste au Théâtre des Variétés

L'histoire : Max (Daniel Russo) est à bout. Une fois de plus, alors qu’il rentre du travail épuisé à 22h, il trouve le frigo vide et Charlotte (Corinne Touzet) en train d’essayer de nouveaux talons. Au cours d’une énième engueulade, leur voisin du dessus, Docteur Love (Loup-Denis Elion) auteur d’une thèse sur la vie à deux, descend pour les supplier de se séparer. Pourra-t-il les aider à mieux se disputer pour enfin s’entendre ?

Découvrez la bande-annonce de la pièce...

> "Alors on s'aime !" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Bérénice Bourgueil, Stéphane Rose, Eric Dussart et Patrice Carmouze.