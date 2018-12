A La Bonne Heure avec Daniel Auteuil

publié le 07/12/2018 à 12:30

Le 12 décembre prochain sortira en salles Rémi sans famille , le troisième long métrage d'Antoine Blossier après La Traque en 2010 et A toute épreuve en 2014. Il s'agit de l'adaptation du roman Sans famille d'Hector Malot paru pour la première fois en 1878. Tourné en Occitanie, dans l’Aubrac et le Tarn, le film met en scène Daniel Auteuil, Ludivine Sagnier, Jacques Perrin, Virginie Ledoyen ou encore le jeune Maleaume Paquin dans le rôle-titre.

"Rémi sans famille" d'Antoine Blossier, avec Daniel Auteuil

Le film raconte les aventures du jeune Rémi (Maleaume Paquin), orphelin recueilli par la douce Madame Barberin (Ludivine Sagnier). A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis (Daniel Auteuil), un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…

L'histoire du jeune Rémi a été adaptée plusieurs fois au cinéma, notamment par Marc Allégret en 1934 ou encore André Michel en 1958. A la télévision, la version la plus connue est celle de la série animée japonaise Rémi sans famille, diffusée en France pour la première fois en 1982 sur TF1.

Découvrez la bande-annonce du film d'Antoine Blossier ci-dessous...

> "Rémi sans famille" - Bande-annonce

