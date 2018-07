Daniel Auteuil : "On ne me propose pas de séries télé"

publié le 21/04/2018 à 14:00

Il aura fallu attendre cinq années pour revoir Daniel Auteuil derrière la caméra. Ses films Marius et Fanny, tirés de la trilogie de Marcel Pagnol, étaient sortis simultanément en 2013 et avaient attiré 600.000 spectateurs. Aujourd'hui, le cinéaste a décidé de s'attaquer à la comédie avec Amoureux de ma femme. Le long métrage est une adaptation de la pièce L'envers du décor de Florian Zeller.

"Amoureux de ma femme", le quatrième long métrage de Daniel Auteuil

Le film raconte l'histoire de Daniel, très amoureux de sa femme , mais qui a beaucoup d'imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un dîner "entre couples" afin de lui présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par cœur et des rêves qui le surprennent lui-même.

Pour partager l'affiche avec lui, le réalisateur a fait appel à des comédiens de talents : Sandrine Kiberlain, Gérard Depardieu mais également de l'Espagnole Adriana Ugarte, révélée au grand public par Julieta de Pedro Almodovar et de John Sehil. Le quatrième long-métrage de Daniel Auteuil sortira dans les salles le 25 avril prochain.

> "Amoureux de ma femme" - Bande-annonce

