A La Bonne Heure avec Chantal Lauby

publié le 03/09/2018 à 12:30

Six ans après Je me suis fait tout petit, son premier long métrage, Cecilia Rouaud aborde à nouveau le thème des liens familiaux et signe un beau témoigne d'amour avec son second film Photo de famille. Cette comédie dramatique met notamment en scène Chantal Lauby, Vanessa Paradis, Camille Cottin, Jean-Pierre Bacri et Pierre Delalonchamps. Sortie prévue le 5 septembre au cinéma.

"Photo de famille" de Cécilia Rouaud avec Chantal Lauby

L'histoire : Gabrielle (Vanessa Paradis), Elsa (Camille Cottin) et Mao (Pierre Deladonchamps) sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas.La première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre (Jean-Pierre Bacri) et Claudine (Chantal Lauby), séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »



> "Photo de famille" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart et Patrice Carmouze.