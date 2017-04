Chantal Lauby et Julia Piaton sont les invitées de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 20/04/2017 à 10:28

Quatre ans après Paris à tout prix, Reem Kherici est de retour avec Jour J. Dans cette comédie, la réalisatrice met notamment en scène Chantal Lauby et Julia Piaton mais aussi Nicolas Duvauchelle et François-Xavier Demaison. Le film raconte l'histoire d'une wedding planer obligée d'organiser le mariage de son amant d'un soir et d'une ancienne "camarade" d'école.

"Jour J" de et avec Reem Kherici, Chantal Lauby et Julia Piaton

L'histoire : Mathias (Nicolas Duvauchelle) et Alexia (Julia Piaton) sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la trompe avec Juliette (Reem Kherici), une wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille... Elle comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit "OUI". Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa "femme" et de sa "maîtresse", contraint d'organiser son mariage imprévu !

Découvrez la bande-annonce du film :

> JOUR J - Bande Annonce (Comédie - 2017) Rheem Kherici, Nicola Duvauchelle

