Amir débute sa première tournée des Zénith

publié le 05/03/2019 à 13:08

Un immense "A"stylisé trône en l'air. Deux énormes triangles façonnent la scène. Amir débarque en pantalon large et veste en jean. Les rues de ma peine, extrait de son deuxième album Addictions paru en octobre 2017 et réédité avec quatorze inédits en fin d'année dernière.



Pendant 1h40, Amir étonne par sa générosité et son énergie. La relation qu'il a construit avec son public - en majorité féminin - est assez sidérant. À bientôt 35 ans, Amir déguste sa popularité naissante. Amir croque son premier Zénith à pleines dents, va chercher le public, offre une parenthèse acoustique avec yukulélé, percussions et piano. Il reprend Oasis, son tout premier succès, dédie à son père le titre À ta manière, lui qui est devenu père mi-février pour la première fois et revient dans les gradins, seul avec sa guitare pour "Longtemps". Cette tournée d'Amir dans les Zénith a des dates prévues jusqu'à fin juillet 2019.