A La Bonne Heure avec Amélie Nothomb

publié le 27/08/2018 à 12:30

Comme chaque année, elle inaugure la rentrée littéraire ! Après Frappe-toi le cœur en 2017, Amélie Nothomb publie ces jours-ci Les prénoms épicènes aux éditions Albin Michel. Il s'agit du 27e roman de l'auteure belge depuis sa première oeuvre L'hygiène de l'assassin en 1992.

"Les prénoms épicènes" d'Amélie Nothomb (Albin Michel)

Dans Les prénoms épicènes, la romancière met en scène trois personnages : Dominique, Claude et leur fille Épicène. Tout comme dans son précédent roman, Amélie Nothomb traite une nouvelle fois des relations parents/enfants et notamment des tensions entre un père et sa fille.

L'histoire : La vie de Claude bascule le jour où sa bien-aimée le quitte pour s'enfuir à Paris et épouser un homme riche. Rongé par la haine, il rencontre quelques jours plus tard Dominique, à la terrasse d'un café et la demande en mariage. Très vite, le couple donne naissance à un enfant, une fille qu'il appelle Épicène, en référence à leurs deux prénoms aussi bien masculins que féminins. Mais malgré ce bonheur apparent, Claude déteste sa famille, déteste sa vie et conserve en lui un désir de vengeance...

> "Les prénoms épicènes" - Amélie Nothomb

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Eric Dussart et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Après avoir fait le tour de France avec son spectacle Citoyen et séduit plus de 40.000 spectateurs, Régis Mailhot a choisi le théâtre des Deux ânes pour faire sa rentrée politique. Accompagné chaque soir d’un invité (Stéphane Rose, Thierry Rocher, Didier Porte…) pour une revue de presse d’actualité, retrouvez l’humoriste vedette de RTL et pilier de la revue de presse sur Paris Première dans un spectacle terriblement désobéissant !

Régis Mailhot en spectacle au Théâtre des 2 Ânes