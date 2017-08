Amélie Nothomb dans A La Bonne Heure

publié le 28/08/2017 à 12:30

A chaque rentrée littéraire, Amélie Nothomb publie un nouveau roman. Cette année encore, elle ne déroge pas à la règle et nous propose Frappe-toi le cœur, aux éditions Albin Michel.



"Frappe-toi au coeur" d'Amélie Nothomb (Albin Michel)

Dans ce 26ème ouvrage, l'écrivain belge a décidé de parler de jalousie et traite de la relation mère-fille parfois difficile et cruelle. Ainsi le lecteur suit le destin de Diane, qui comprend très jeune qu'elle est trop belle et trop intelligente pour plaire à sa mère, jalouse de sa propre fille.

