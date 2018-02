publié le 06/02/2018 à 09:00

Chaque année, une photo exceptionnelle est prise lors du déjeuner qui a lieu à l'occasion du palmarès annuel "L'Express-RTL". Y figurent quelques-uns des auteurs de romans, récits, essais et documents français les plus lus de l'année. RTL était à l’événement.



Une vingtaine d'auteurs avaient été invités : ceux qui ont le plus vendu en 2017. Comme Michel Cymes qui s'est penché avec succès sur le fonctionnement du cerveau dans Votre cerveau (Stock). Si c'est la deuxième fois qu'il assistait à ce déjeuner, le médecin restait assez impressionné.

"Ça fait bizarre car je ne me sens pas du tout comme un écrivain. Je me suis retrouvé comme ça pour la deuxième fois dans les 20 meilleures ventes avec des gens qui écrivent vraiment bien (…) Mais c'est toujours génial de penser qu'on a eu du succès en écrivant un livre pour que les gens aillent mieux", confie-t-il au micro de RTL.

Ambiance festive avec les écrivains

Sur place aussi, une habituée : Amélie Nothomb. C'est la 18e fois que l'écrivaine était invitée à ce déjeuner. Cette année c'est grâce à Frappe-toi le cœur (Albin Michel). "Ça me fait très plaisir car c'est la 18e fois d'affilé que j'y suis donc je pense que j'ai le record. Mais en même temps j'ai beaucoup de peine car c'est la première année que je suis là sans Jean d'Ormesson", regrette-t-elle.



Ambiance festive où l'on a pu croiser Katherine Pancol ou le docteur Frédéric Saldmann. Il y a aussi ceux qui observent comme Daniel Pennac le père de la Saga Malaussène, qui est revenu avec succès en librairie 20 ans après le dernier tome.

Alors que l'heure de la photo approche, Michel Serres l'académicien prend place devant l'objectif, heureux et surpris par le succès de C'était mieux avant, son dernier essai. "Ça m'étonne beaucoup parce que je n'écris que de essais et la plupart des livre qui se vendent bien sont des récits ou des romans. Le succès vous tombe dessus comme la pluie ou le beau temps, et on ne gère pas la pluie et le beau temps", s'étonne-t-il.



Finalement le moment de prendre la photo arrive : Bernard Minier, Michel Onfray, Michel Bussi, Anna Gavalda, Philippe Besson et tous les autres prennent alors la pose. La photo est dans la boîte, elle sera aussi à découvrir dans le prochain numéro de L'Express.