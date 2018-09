A La Bonne Heure avec Alexandra Lamy et Mathieu Sapin

publié le 19/09/2018 à 12:30

C'est son premier film ! Le dessinateur de bandes dessinées Mathieu Sapin est passé derrière la caméra pour réaliser Le poulain. Cette comédie sur les coulisses de la politique met en scène Alexandra Lamy et Finnegan Oldfield. Un univers que le réalisateur avait déjà pu observer de très près en 2012. A cette époque, il avait suivi François Hollande lors de l'élection présidentielle pour les besoins de sa BD Campagne présidentielle, publiée en 2017 (Dargaud). Le Poulain sortira dans les salles obscures le 19 septembre prochain.

"Le poulain" de Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy

L'histoire : Arnaud Jaurès (Finnegan Oldfield), 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès Karadzic (Alexandra Lamy), directrice de la communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne, et à ses côtés il observe les coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique.



Découvrez la bande-annonce du film...

> "Le poulain" - bande-annonce

