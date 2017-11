Alexandra Lamy dans A La Bonne Heure

publié le 07/11/2017 à 12:30

Alexandra Lamy est de retour au cinéma avec Par Instinct, premier long-métrage de Nathalie Marchak. La comédienne incarne Lucie, une avocate prête à tout pour sauver une femme et son bébé. Pour ce drame, la réalisatrice s'est inspirée de l'histoire de ses grands-parents qui ont fuit la Russie pendant la guerre. Un film fort et bouleversant qui sortira sur nos écrans le 15 novembre prochain.

"Par Instinct" de Nathalie Marchak, avec Alexandra Lamy

L'histoire : Au sommet de sa carrière d'avocate, Lucie se rend en voyage d'affaires au Maroc, loin de son mari. Arrivée à Tanger, elle est frappée par le bouillonnement chaotique de cette ville où tout semble pouvoir advenir. Quand, venue de nulle part, une adolescente nigériane lui confie son bébé et lui demande de le protéger, elle est complétement déboussolée. Dans les bas-fonds de la ville, Lucie va pourtant chercher à sauver cette jeune fille d'un dangereux trafic. C'est sans compter sur l'attachement de plus en plus fort qu'elle ressent pour l'enfant...

Découvrez la bande-annonce du film :

> PAR INSTINCT Bande Annonce (2017) Alexandra Lamy

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

