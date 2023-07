Tour Eiffel : comment la "Dame de fer" a-t-elle été construite aussi rapidement ?

Pendant 227 ans, de 1647 à 1874, l’édifice le plus haut du monde a été la cathédrale de Strasbourg, dont la flèche en grès rose domine la plaine d’Alsace à 142 mètres. À la fin du XIXe siècle ces records frémissent, avec l’église Saint-Nicolas de Hambourg, 147 mètres, la cathédrale de Rouen, 151 mètres, la cathédrale de Cologne, 157 mètres.

Les Américains vont vouloir monter beaucoup plus haut avec l’obélisque de Washington, mais cette colonne de pierre trop lourde qui a failli s’effondrer sur un sol trop instable arrivera péniblement à 169 mètres en 1884, après 40 ans de travaux.

Le fer permet désormais de rêver à de nouvelles hauteurs. Eiffel vient de battre plusieurs records du monde avec le viaduc de Garabit. La IIIe République toute jeune veut impressionner le monde et l'on commence à parle d’une exposition universelle ; elle aura lieu en 1889, pour célébrer le centenaire de la Révolution française.



Une tour pour marquer les esprits

Gustave Eiffel a vu toutes les expositions universelles précédentes, qui l’ont émerveillé et forgé sa vocation. Dès les premières rumeurs il veut en être, avec quelque chose qui marquera les esprits.

Il en parle dans ses bureaux d’étude, et l’idée va jaillir de ses ingénieurs Maurice Koechlin, chargé des études et calculs, et Emile Nouguier, chargé du montage et de la construction. Un édifice jamais vu, qui frappera les esprits par sa hauteur symbolique et gigantesque : 1.000 pieds de haut, 300 mètres.